Riot Games SEA、鍇睿行銷與 Garena 正式宣布由中國信託銀行贊助的 2022 年 PCS 聯賽將於 2 月 11 日登場，10 支隊伍將與彼此競爭，進行跨國的職業賽事。

今年將有 6 支全新的隊伍加入 PCS 聯賽，總計 10 支參賽隊伍將會為粉絲帶來更高層級的電競賽事體驗。

2022 年 PCS 春季賽的參賽隊伍如下：

●CTBC Flying Oyster (台北) - 由許多知名且經驗豐富的職業選手組成，例如 Gemini 和 Mission，Flying Oyster 將會利用他們最大的經驗優勢來出戰即將到來的賽季。

●Deep Cross Gaming (台北) - 熟悉的選手們，包含 Hana、Nestea 與 Woody 齊聚一堂，就是為了重返賽場，挑戰所有的對手。Deep Cross Gaming 將會成為召喚峽谷不容小覷的新勢力，並計畫以嶄新的行事風格來取得優勢。

●Frank Esports (香港) - Frank Esports 已經準備好向 PCS 的所有觀眾展現出他們的熱情與決心。雖然他們是剛成立的隊伍，但他們已經迫不及待地要來迎戰聯賽內的對手了。

●Hurricane Gaming (台北) - Hurricane Gaming，也就是先前的 Alpha Esports，準備好要掀起新的風暴了。記得多加注意你的雷達警報，因為颶風即將來襲！

●Impunity Esports (新加坡) - 也被熟知為 “Team Impunity”，是一支於 2009 年成立的新加坡職業隊伍，目前也正在 3 個東南亞國家經營電競產業。今年依然會在召喚峽谷向全世界展現他們的實力。

●Mega Bank Beyond Gaming (台北) - 儘管面臨到先前中路及下路選手的離去，但也伴隨著有經驗的選手的加入，例如 Likai、Minji 以及 Wako。讓我們一起期待全新陣容的 Mega Bank Beyond Gaming 會帶來怎樣的表現吧。

●Meta Falcon Team (台北) - 與弘光科技大學進行建教合作，並且由 2021 年亞洲盃冠軍隊伍「上善若水」的成員所組成的 Meta Falcon Team 準備好要來挑戰新的對手了。

●PSG Talon (PSG) (香港) - 上一季的冠軍 PSG，迎來了新加入的韓援選手 Juhan 與 Bay，並將在這個新賽季中挑戰衛冕冠軍的機會。

●SEM9 (馬來西亞) - 以熱情、承諾與天分為動力，對 SEM9 這支馬來西亞隊伍而言，曾經的夢想如今已成真，因為他們將要和 PCS 聯賽中的菁英們一較高下。

●Taipei J Team (台北) - Taipei J Team將為召喚峽谷帶來更豐富的經驗及表現。伴隨著 Kongyue 與 Uniboy 之間的化學效應，將會是所有人不得忽視的新勢力。

鍇睿行銷的執行長顏宥騫表示：「鍇睿行銷進入接手PCS的第二年，我們也有了更大的願景。終極目標是希望在賽區內建立一個健全的生態圈，讓更多熱愛英雄聯盟的戰隊投入、有志加入電競產業發展的人才參與、企業及政府支持，以及粉絲獲得極致觀賽體驗。」

PCS 春季賽將在 2 月 11 日登場。PCS 例行賽將會以 BO1 的賽制方式進行，而季後賽階段將會採取雙敗淘汰賽。所有的賽事都會以英文、中文、泰文、以及全新的粵語頻道進行轉播。

中國信託銀行一直致力於電競及遊戲產業的發展。自 2020 年 6月起，他們就成為了金融產業在 PCS 聯賽中的獨家贊助商。中國信託銀行也於 2021 年起發行了英雄聯盟獨家授權的信用卡與簽帳金融卡，卡面包含 17 種不同的英雄聯盟角色，例如悠咪、阿璃以及提摩等。除了授權卡面，英雄聯盟卡還提供在遊戲平台、影音平台、數位售票、 動漫平台、雲端儲存等指定通路，最高10 % 的現金回饋。

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