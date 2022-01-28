名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）在TNT節目上談論今年的明星球員，他一邊稱讚七六人中鋒恩比德（Joel Embiid），同時也把話題帶到七六人後衛班西蒙斯（Ben Simmons），歐尼爾批評西蒙斯是個「哭鬧的小孩」。西蒙斯近3季都入選明星賽，本季無傷無病卻搞得一場球未打。

歐尼爾說：「我關注大個子球員是因為我在乎他們，我要他們打得好，打得有水準。他們兩人不同的地方在於，（恩比德）他可以接受批評，我們們告訴他該做什麼，他不會哭鬧，他不會吵著要轉隊，他不會抱怨別人對他不好。這就是我喜歡並且尊敬他的地方，我不尊敬另一個人（西蒙斯）。」

西蒙斯本季與球隊鬧翻，據說是因為去年季後賽出局之後，媒體詢問總教練瑞弗斯（Doc Rivers）「西蒙斯是否冠軍等級的控球後衛」，瑞弗斯卻說「我不知怎麼回答。」

歐尼爾說，如果總教練都這麼說，西蒙斯該做的就是在夏天好好練球，「你以為我沒有被媒體批評過嗎？好球員也會被批評，但是好球員挺身面對並且拿出成績，所以我不尊敬這傢伙（西蒙斯），我會把這人趕出去。」

西蒙斯去年季後賽創下34.2%的超低罰球命中率，在出手至少67次的球員裡，西蒙斯突破了張伯倫（Wilt Chamberlain）的38%、歐尼爾的37.4%，讓歐尼爾終於不再是季後賽罰球最爛的主力球星。