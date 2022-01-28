配合中央流行疫情指揮中心規劃，松山等五處機場29日起提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機。為免行程延誤，交通部民用航空局建議14天內有症狀或自願快篩旅客提早90分鐘報到。

春節9天連假明天開始，民航局表示，松山、臺中、嘉義、臺南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，明天起將由指揮中心提供家用快篩試劑與工作人員防護裝備，協助旅客執行快篩。

根據指揮中心規劃，前往離島旅客於機場報到時，均應繳交或填寫健康聲明書，民航局（網址：https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=3738&lang=1）與航空公司官網均已提供健康聲明書，旅客可先下載列印並填寫，以縮短快篩與登機作業流程。

民航局建議，出發當天如有症狀，請不要前往機場，並立即聯絡衛生單位安排就醫採檢。抵達機場時如有症狀，則由機場工作人員協助辦理退票，並安排至醫院進行PCR檢測。

民航局表示，過去14天內無症狀旅客可直接辦理登機，也可自願接受快篩。過去14天內有症狀旅客，如有24小時內快篩或PCR陰性證明，可辦理登機；無相關證明者，則由機場工作人員提供快篩試劑，於指定場所、在工作人員陪同下自行採檢，採檢結果陰性者始可登機；採檢結果如為陽性，則由工作人員協助辦理退票，並安排就醫採檢。

民航局表示，已經協調各航空公司，對於因為有症狀無法搭機，或篩檢結果呈現陽性而無法搭機旅客，辦理退票均免收退票手續費。

為配合此一機制，建議無症狀旅客請提前60分鐘辦理報到，過去14天內有症狀或自願採檢旅客，請提前90分鐘辦理報到，以免影響行程。