北港朝天宮夜景。（本報資料照片）

口湖成龍溼地也是雲林縣力推的生態景點。（周麗蘭攝）

草嶺石壁櫻花季這幾年成為雲林旅遊熱門景點。（本報資料照片）

雲林縣府文化觀光處超前布署的「三橫、三縱、生態四角」。（本報資料照片）

雲林縣去年1月至11月觀光人次820萬4637人次，較台南遊客人數為814萬8273人次還高，這是連續第二年超越台南遊客人次的紀錄。雲林縣府文觀處表示，前年新冠肺炎疫情衝擊下，全台旅遊人次衰退37％，雲林僅小跌0.5％，顯示雲林縣的天然資源與文化資產受全台遊客青睞的程度之高。

雲林縣被列入觀光局「主要觀光遊憩據點統計作業」的景點有5個，分別是北港朝天宮、劍湖山世界、草嶺、古坑綠色隧道、台塑六輕阿嬤公園，不過六輕阿嬤公園近10年來人氣式微，一年僅有1000至2000人次。

其餘4個景點去年（2021年）1月到12月的遊憩人數為北港朝天宮677.8萬人次、綠色隧到87.1萬、劍湖山54.1萬、草嶺49.1萬，總數是868.2萬。

根據觀光局最近公布去年1月到11月的統計資料顯示，雲林縣的5個景點遊憩人次比台南的23個景點還多出6萬多人次，這也是繼前年（2020年）1月至8月雲林旅遊人次超越台南之後的新紀錄。

文觀處長陳璧君表示，前年（2020年）雲林縣觀光人次首次突破1千萬人次（1019萬）北港朝天宮就多達744萬人次，也是全台宗教場所人氣最高，全台平均值是130萬。

陳璧君說，北港武德宮去年的遊客也達到560萬人次，雲縣府接連2年積極爭取觀光局把武德宮新增為統計遊憩據點，但相較於同期正成長的嘉義縣新增故宮南院、宜蘭的地熱公園被納入，武德宮卻遲遲未通過審查。

她表示，雲林縣未被列入統計、遊客很多的景點還有雲林布袋戲館、西螺延平老街、口湖遊客中心。

陳璧君強調，雖新冠肺炎一再衝擊觀光旅遊，雲林縣依然超前部署，讓全台民眾在疫情期間仍能感受雲林的魅力，包括61幸福公路旅遊帶、宗教朝聖旅遊帶、鐵道漫遊小鎮旅遊帶、濁水溪南岸旅遊帶、百年糖鐵旅遊帶、自然生態旅遊帶，以及包括麥寮、口湖、林內、草嶺在內的「生態四角」。

她邀請全台民眾及旅客春節期間全家大小攜手遊雲林，雲林縣內有20餘所地方文化館即日起到大年初六推出100場次以上的動靜態活動，連假期間集滿6個地方文化館章戳就能夠獲限定雲林文創品福袋。

此外，斗六雲中街文創聚落、虎尾央廣數位影音基地、建國眷村、同心公園、西螺東市場、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、台西海口故事屋、口湖遊客中心9個景點從初一到初三，有街頭藝人輪番表演，十分有趣溫馨。

遊客在雲林單筆消費滿500元以上，上網登錄發票號碼，就能參加抽百萬名車的大獎，獎項有電動機車、iPhone、五星級飯店住宿券、雲林良品等好禮。