中央流行疫情指揮中心今日宣布，搭機或搭船前往澎湖、金門、馬祖等離島的旅客，1月29日起須填寫健康聲明書，出發日有症狀者須至醫院接受PCR檢測；出發前14天內有疑似症狀者，須進行快篩檢測陰性才能登機（船），交通部民用航空局建議旅客，旅客提早60至90分鐘至機場報到，以免行程延誤。

交通部表示，松山、台中、嘉義、台南及高雄5座機場以及基隆、高雄及台南將軍港3處港口已設置篩檢站，明日起赴澎湖、金門、馬祖的旅客，抵達時除須配合實聯制及量測體溫外，還要如實填寫健康聲明書。

旅客在現場有新冠肺炎症狀，須暫緩行程，並應配合至醫院進行PCR檢測；經採檢後返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

出發前14日內有新冠肺炎症狀，必須使用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發；快篩陽性者應配合至醫院進行PCR檢測。若持有當日或搭機前24小時的快篩陰性或PCR陰性報告，得免現場再篩檢。

民航局表示，已經協調各航空公司，對於因為有症狀無法搭機，或篩檢結果呈現陽性而無法搭機旅客，辦理退票均免收退票手續費。

配合此一機制，民航局建議無症狀旅客提前60分鐘辦理報到；過去14天內有症狀或自願採檢旅客，提前90分鐘辦理報到，以免影響行程。