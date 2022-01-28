避免人潮擁擠，春節連假期間，墾丁大街將採人車分流管制。（警方提供／林和生屏東傳真）

今年春節9天連假，屏東警方預估將有大量旅遊及返鄉人潮湧入屏東，估計每日達上萬輛車次，警局除規畫各項交通疏導管制措施外，更拍攝宣導影片，期盼透過影片讓民眾了解相關疏導及替代道路，確保能快樂出遊、順暢返家。

屏東縣警局交通隊副隊長程大維表示，為掌握春節交通狀況，事先調查恆春半島及台東飯店與民宿訂房情形，發現因二級警戒未升級，加上雙東疫情穩定，使得退房現象不多，因此依過去經驗，大年初一起南下車潮便會湧現，每日恐達3.5萬輛車次，大年初四則陸續有北返車潮。

為有效疏導大量車潮，警方除針對易壅塞路段台1線、台9線、台17線及台26線等道路，實施長綠號誌疏導、調撥車道及車輛分流等措施外，並規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

另考量台1線北返車輛若遇車流壅塞，部分駕駛會貪圖方便、違規行駛機慢車道，因此警局協調公路總局，將於台1線水底寮及枋山等路段，擺設交通錐實體分隔快慢車道，避免汽車違規行駛慢車道，降低交通事故。

程大維說，目前正值霧台櫻花季，為避免遊客上、下山塞車，鄉公所於大年初二至初六上午9時30分至下午2時實施車輛管制，並提供免費交通接駁服務；墾丁大街則因應防疫及交通疏導，連假期間晚間6時至10時實施「人車分流」，以增加人與人的社交距離。

程大維提醒遊客，出遊時注意沿路電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，盡可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，也盼配合員警指揮，以維護行車安全及順暢。