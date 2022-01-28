台中破蛋本土＋2 匡列16人隔離

本土疫情延燒，台中市28日新增2例本土個案，分別為沙鹿區25歲女性，案18711及北屯區21歲女性案18748，市府獲報後均已匡列個案相關接觸者，其中，案18748無台中足跡；案18711台中相關足跡已全面清消，16名接觸者PCR篩檢均為陰性。

台中市確診個案公共場域足跡。(圖/台中市府提供)

台中市長盧秀燕28日下午3時在疫情記者會指出，台中市今天新增2例本土，案18711設籍沙鹿的女性，為桃園某大學研究所學生，已接種2劑BNT疫苗，感染源為桃園確診個案18613，匡列16名接觸者進行居家隔離，16人PCR篩檢結果均為陰性。

另案18748是設籍北屯區21歲女性，已接種1劑BNT疫苗，日27在新北市某醫院陪病，沒有台中市足跡。

市長盧秀燕表示，市府獲報已展開疫調及清消，明日起即是春節連假，呼籲民眾減少群聚，若有外出需求，請務必落實防疫，戴好口罩，市府也會全力備戰。新增本土2確診，台中市府掌握疫調全面清消，台中市環保局已接獲通知展開環境清消作業。