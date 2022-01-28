黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

黄曉明、Angelababy在2015年舉行盛大婚禮，近年減少檯面上曬恩愛，連生日也沒互動，今透過微博宣布離婚，並同時TAG對方寫下「感恩過去，未來仍是家人，如今兩人曾受訪的過往再度被翻出，一對比似乎也存在離婚的端倪。

Angelababy曾經在雜誌採訪中，自曝之所以會决定在2017年生下寶寶，全是因為黄曉明，「正好就遇到了黄先生，但凡（如果）没有遇到他，我到現在都不會结婚，但凡他年輕點，我也不會那麼早生孩子。」那時受訪時充滿甜蜜；而根據陸媒《搜狐網》報導，黃曉明婚後曾透露，若不是媽媽喜歡是不會娶Angelababy的，更直言是因為Angelababy長得漂亮才娶她的，黃曉明更說「媽媽很喜歡她，所以我最終決定跟她結婚。」

Angelababy當年懷孕時與黃曉明曬恩愛。（圖/微博）

當時的過往再度在微博流傳，也立即掀起網友討論，但不少大陸網友知道新聞後並不認同，認為當時被傳婚變才甩鍋給媽媽，對照現今來看，當時黃曉明回答的內容兩人走向分手似乎有跡可循。

兩人官宣離婚，黃曉明工作室也發出聲明表示「黃曉明先生與楊穎女士决定和平分開，結束婚姻關係。二人已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。為了保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，黃曉明先生與楊穎女士及雙方工作室將不再對此事另行回應。對於惡意造謠、傳謠者，我們也將始終保留追究其法律費任的權利。」