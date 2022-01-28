台中市府公告春節後免透過1922平台預約第3劑接種門診表，但有民眾打電話預約，多數診所不知情，頻問衛生局與診所溝通出了什麼問題？市府28日表示，已重新調查確認合約院所將重新公告，針對回報開診時段，卻不受理預約的院所，會取消其接種診次，避免造成民眾困擾。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國接獲陳情指出，衛生局26日公告AZ、BNT疫苗2月7日至13日、莫德納疫苗2月11日至13日、高端疫苗2月7日至13日不必透過1922預約，即可施打的醫療院所名單，但民眾撥打到地方診所預約，診所卻表示不知情。

不少在施打名單內診所，電話被打爆，診所表示，尚未收到分配疫苗的數量，不敢接受預約，甚至建議民眾還是到1922平台預約比較好。

江肇國親自實測，致電名單中的診所，撥打三家中有兩家診所不知情，質疑市府的做法讓診所措手不及，衛生局公告免透過1922平台預約的第3劑疫苗接種院所中，可施打BNT的地方診所最多，共計360所，可施打莫德納的達150所。

但衛生局在尚未與全數診所告知並充分溝通的情況下，就公告名單，導致民眾一窩蜂打電話預約，造成部分診所困擾，也讓民眾撲了個空。

「催打第3劑疫苗是美意」，江肇國強調，多元預約管道是便民，局處事前的溝通工作需要加強。

衛生局表示，市府公告免1922預約院所開診資訊，為每周調查並經合約院所回報其開設疫苗種類、時段及量能後進行公告。

針對部分院所未能提供民眾正確預約資訊，市府強調，已通知各衛生所，28日重新調查確認合約院所免1922門診開設並願意受理預約名單後，將重新公告。