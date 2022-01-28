台南市28日新增1起本土確診個案18712，是一名30多歲永豐銀行永康分行女員工，已接種3劑疫苗，23日到高雄與確診者案18703聚餐，26日出現發燒等症狀，27日確診，Ct值15.9，衛生局長許以霖說，此案屬於宜蘭礁溪飯店傳播鏈，該分行今暫停營業1日，其涉足餐廳、超商也停業1天，相關涉足地點均完成清消，匡列32人居家隔離，28人採陰，281人自我健康監測。

案18712足跡。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

衛生局指出，該名女行員與高雄今天公布的案18703為朋友，感染源是來自宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，由於案18703曾與家人到宜蘭玩，並於宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店用餐，因而確診，又於高雄與台南友人聚餐，使得宜蘭疫情也燒向台南。

案18712足跡。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

該名女員工24、25日都正常到銀行上班，25日曾到異人館中華店、萊爾富歸仁武東店做短暫停留，26日發燒、全身痠痛、喉嚨痛，27日接獲友人案18703確診，隨即到醫院採檢確診。

衛生局長許以霖指出，目前相關涉足地點已完成清消，銀行停業一天，其涉足的店家短暫停留，原本只需清消即可，但因應Omicron高傳染力，也要求業者暫時停業1天，他也強調，由於新增案例感染源頭很明確，民眾不用過度恐慌。

另外，新北案18216曾到善化與友人聚餐，匡列居家隔離15位，相關採檢都是陰性，後續仍將密切注意二採、三採結果，他說，台南至今相關確診案例採檢都為陰性，但也提醒，即將過年了，民眾與其擔心確診者足跡，不如作好相關防護措施。

許以霖提到，案18712上班的銀行及其涉足的商家實聯制做得很好，因此，衛生局得以第一時間匡列所有接觸者，目前居家隔離32人，包括職場客戶4人、職場接觸者17人、朋友1人、親友10人，其中28人採檢陰性；自我健康監測281人，包括職場客戶238人、超商員工3人、超商顧客9人、異人館員工10人、異人館顧客21人。