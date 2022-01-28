花旗1月28日宣布與星展達成收購花旗台灣消費金融業務的重要協議。花旗退出包含台灣13個市場的消費金融業務是配合全球策略調整。被星展收購的花旗消費金融業務，包括信用卡、信用貸款、零售銀行業務、房貸以及財富管理業務等。

花旗信用卡有效卡數逾210萬，花旗台灣28日透過花旗銀行官網、手機簡訊、LINE花旗專屬帳號、客服團隊等鋪天蓋地的訊息提供客戶，除了表示服務方式不會受到立即的影響，並強調，客戶在花旗持有的信用卡和貸款帳戶仍然持續有效，卡有享受的優惠，暫時都不會調整。

花旗台灣為信用卡、個人信貸客戶，解答三大疑問並給予詳細回答，如下：

問1、優惠活動期間適逢消金出售案完成，請問會有什麼影響 ? 優惠仍然有效嗎？

答1、是的，所有正在進行中的活動優惠將持續提供，如果您符合活動條件和資格，權益不受影響。如果有任何調整，我們將會向您充分告知。

問2、花旗的紅利點數和哩程數會有什麼影響？如果花旗移轉到星展，萬一我的信用卡被取消，是不是應該現在就全部兌換？

答2：您所持有的信用卡花旗紅利點數與哩程數仍然有效，不受出售案影響。紅利點數及哩程數的使用或現行的兌換比率都沒有立即改變。

只要符合消費條件，您仍然可以透過信用卡，持續累積花旗紅利點數與哩程數。如果花旗紅利點數及哩程數有任何調整，我們保證將會向您充分告知。

問3、是否需要為我的信用卡定期交易/自動扣繳或貸款償還，作出新的調整或另行安排？

答3、該公告只是業務移轉過程的開始，尚待主管機關核准以及兩家銀行完善的規劃，以確保業務移轉無縫接軌。 在業務移轉完成前，您現有的信用卡付款/貸款還款將保持不變，且不會中斷。如有任何 調整，我們將會向您充分告知。

花旗並表示，信用卡和貸款帳戶最終將會移轉至星展。28日的公告只是業務移轉過程的開始，尚待主管機關核准，花旗將確保業務移轉無縫接軌。