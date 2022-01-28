時值農曆春節，家家戶戶闔家歡聚圍爐過新年，為防範民眾因天冷而緊閉門窗，或未依使用場所正確安裝及選用適當「瓦斯爐」及「燃氣熱水器」(以下簡稱燃氣器具)，而發生一氧化碳中毒意外事件，經濟部標準檢驗局特別呼籲民眾注意燃氣器具使用安全，使用燃氣器具時一定要保持良好通風，並從選購、安裝、定期檢修等方面著手，以防範無形殺手-一氧化碳中毒的危險。

標準檢驗局表示，每年12月到翌年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，為有效防範一氧化碳中毒，民眾除了應依使用說明書及注意事項正確使用，仍須特別注意下列5項要點：1.要貼有合格的「標識」：燃氣器具商品本體應貼有「商品檢驗標識」。2.要選擇正確的「型式」：依安裝場所之通風環境狀況、燃氣種類（液化石油氣、天然氣或液化天然氣）等使用需求選擇適當型式之燃氣器具。另如選購屋外式（RF）熱水器，應裝置於室外通風良好處所；選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。3.要注意正確的「安裝」：燃氣器具應由合格之「特定瓦斯器具裝修技術士」進行安裝，並由技術士安裝經標準檢驗局檢驗合格之瓦斯調整器及瓦斯管。4.要保持環境的「通風」：使用燃氣器具一定要保持通風，尤其陽台有裝設熱水器時，應避免晾掛大量衣物而阻礙通風，且勿將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應更換為強制排氣式熱水器。5.要執行定期的「檢修」：燃氣器具應定期請有合格證照之技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修，尤其是使用超過「5年」者，更應注意定期維護保養，以避免因零件老化導致意外發生。

標準檢驗局特別呼籲民眾注意燃氣器具使用安全，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗，致通風不良引起一氧化碳中毒事故；另即使窗戶開著，若空氣對流不良，燃氣器具排放的一氧化碳還是可能逐漸累積在屋內，因此呼籲民眾保持居家環境的通風良好，以確實防範一氧化碳中毒意外事故。