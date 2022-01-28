在電視劇「茶金」中飾演主角「吉桑」的郭子乾（右二），28日號召晨悅診所，捐贈2880劑快篩試劑給新竹縣政府，縣長楊文科（右三）稱讚郭子乾在劇中客語說得很好。（莊旻靜攝）

電視劇「茶金」掀起一股熱潮，也提高新竹縣的能見度，在劇中擔任主角「吉桑」的郭子乾，號召晨悅診所，28日捐贈新竹縣政府2880劑快篩試劑，新竹縣長楊文科代表收贈，也稱讚郭子乾在劇中客語說得很好，在疫情期間捐贈防疫物資，十分熱心。

由於台灣本土疫情持續升溫，郭子乾也號召晨悅診所捐贈快篩試劑，28日在縣府舉辦捐贈儀式，楊文科表示，這批快篩試劑將由縣府妥善運用，由醫師評估後，免費提供給需要檢驗的民眾。

衛生局指出，2880劑快篩試劑委託新竹縣醫師公會配發給基層診所，若有呼吸道症狀的民眾就醫時，由醫師做專業的評估與判斷後，發放快篩試劑給民眾自行檢驗，讓這些快篩試劑發揮最大的功效。若檢驗結果為陽性，民眾可進一步前往鄰近的採檢院所進一步做PCR，過程務必戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具。若有問題請撥打新竹縣防疫專線03-5511287。

「茶金」全劇大多以海陸腔客語演出，母語非客語的郭子乾表示，他為了演出此劇，開始勤練客語，播出後也獲得許多好評，楊文科盛讚他客語說得很好，郭子乾也笑說，如果有講不好的地方「也請多包涵」。

郭子乾也說，為了拍攝茶金，劇組曾在北埔、五峰等地取景，感受到新竹縣的風景優美，未來最想到尖石鄉的司馬庫斯部落賞櫻。他也提醒民眾，在疫情升溫的此時，希望大眾可以全新抗疫，此次捐贈的快篩試劑也能讓民眾居家篩檢。