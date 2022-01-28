為了維護桃園中庄調整池，自來水公司在桃園大溪與鶯歌間鋪設了一條750公尺的維修便道，近期終於鋪上柏油，開放民眾駕車通行。（蘇泓欽提供）

為了維護桃園中庄調整池，自來水公司在桃園大溪與鶯歌間鋪設一條750公尺的維修便道，但開通後桃園端的道路鋪上柏油開放車輛通行，鶯歌端的道路卻是一片爛泥，兩市交界處也用水泥護欄隔開，根本無法通行。新北市議員蘇泓欽2018年爭取通車，成功獲得水利署同意將便道重整，並將維管權交由新北市水利局，未來民眾到附近景點，不必耗時繞路到桃園大溪，可直接往返更方便。

鳶山堰上游的集水區為供應新北、桃園民生用水的板新水廠取水口，水利署在周邊設置許多設施，也開闢了埋設管線及維護使用的維修便道，但近年來隨著周邊景點出現，交通需求漸增，部分維修便道已開闢成二甲外環道，有民眾當時也反映桃園大溪中庄的維修便道，出現桃園新北不同步的狀況，鶯歌端泥濘不堪、雜草叢生，桃園端卻已鋪上柏油，開放機車通行。

蘇泓欽表示，這條路從爭取到開通耗費約4年，由於該條路僅是施工便道，水利署當時認為沒有鋪柏油的需求，透過蘇巧慧居中協調，多次邀集水利署、水利局等單位會勘，最終水利署同意，由他們出資鋪設。

蘇泓欽說，鶯歌這端近年新設了山水步道等景點，許多民眾都很期待設置柏油路，不用再從鶯歌中正三路、大鶯路，返回桃園，走該條路便可直達桃園大溪，開通後將可吸引更多人潮來鶯歌遊憩。

高灘處補充，鋪設柏油後土地、道路所有權仍屬於中央，但之後將交由市府維管，道路也有設置限高架，禁止高於2.5公尺的遊覽車、大卡車通行，避免路面受損毀壞。