本土疫情多頭燒，目前共有8000多人因接觸確診者而被居家隔離，除夕前恐無法和家人團聚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，整體居家隔離的人數相對多，主要因為Omicron傳播力非常強，及早匡列就能避免很多後續的傳染。

近來有民眾反映，自己曾至一家餐廳用餐，和確診者並未同時用餐，卻被匡列為居家隔離對象；日前高雄市一家牛排餐廳也因為有確診者足跡，共66名員工及客人遭匡列居家隔離，業者質疑根本是矯枉過正。

陳時中表示，以前我們定義是接觸15分鐘以上且沒有適當防護之下，就一定會被列為居家隔離對象，但現在因應Omicron傳染力較高，經過專業的疫調醫師判斷，有可能接觸時間較短也會被列入。

因為Omicron傳播力比較強，整體居家隔離的人數相對多，陳時中直言「大家都領教過」，及早匡列才能避免後續的傳播，有些人在居家隔離期間陰轉陽，如果這些人沒有被匡列起來，後續就要大費周章，可能足跡又會擴張，因此目前會採取比較高標準。

目前全台尚有8000多人正在居家隔離，恐無法趕在除夕夜前和家人團聚。陳時中表示，病毒速度快，匡列速度就會變快，至於過年只好就很抱歉，為了整個疫情、為了自己、為了家人，可能就需要在集中檢疫所、防疫旅館度過，如果是在住家中隔離的人，也請家不要去他家串門子。