航港局28日表示，近日完成台菲兩國簽署「港務合作瞭解備忘錄」，以增進港口事務合作，推動港口發展與管理，力促台灣航運業發展更加國際化。航港局局長葉協隆表示，菲律賓是距離我國最近的鄰邦，兩國經貿互動頻繁密切，是臺灣航運及港埠重要合作夥伴。

他表示，新冠肺炎疫情爆發以來，全球航運產業深受衝擊，台菲「港務合作瞭解備忘錄」的簽署，可望為後疫情時代港埠發展及海運市場的復甦帶來動能，並期待未來共同舉辦國際研討會或座談會，推動港埠政策發展及國際業務接軌等議題的交流。