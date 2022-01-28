推動海運新南向 台菲簽「港務合作瞭解備忘錄」 15:392022/01/28 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航港局28日表示，近日完成台菲兩國簽署「港務合作瞭解備忘錄」，以增進港口事務合作，推動港口發展與管理，力促台灣航運業發展更加國際化。航港局局長葉協隆表示，菲律賓是距離我國最近的鄰邦，兩國經貿互動頻繁密切，是臺灣航運及港埠重要合作夥伴。 他表示，新冠肺炎疫情爆發以來，全球航運產業深受衝擊，台菲「港務合作瞭解備忘錄」的簽署，可望為後疫情時代港埠發展及海運市場的復甦帶來動能，並期待未來共同舉辦國際研討會或座談會，推動港埠政策發展及國際業務接軌等議題的交流。 寧德時代去年淨利 上看1.9倍 全球筆電Q1出貨 估6千萬台 #全球 #互動 #台菲 #港務 #瞭解備忘錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》虎年大發 聯發科躋身200億美元營收在望 12:162022/01/28 財經 全年破5兆 資訊電子產值創新高 10:092022/01/28 財經 字節跳動張一鳴卸任法定代表人 04:102022/01/28 焦點新聞 素還真PK蜘蛛人 霹靂與國際NFT平台VeVe推數位藏品 12:492022/01/28 財經 《國際產業》蘋果營收獲利再創新高 本季展望樂觀(2-2) 12:162022/01/28 財經 台美副元首同框互動 路透：恐加劇美中緊張 11:332022/01/28 政治 《國際產業》蘋果營收獲利再創新高 本季展望樂觀(2-1) 12:162022/01/28 財經 僑委會獻策 深化僑台商合作 04:102022/01/28 全球財經 科思創2022下半年起供應亞太地區質量平衡認證TPU產品 10:192022/01/28 財經 台積電全球首創晶圓自動進出貨系統 14:192022/01/28 財經 經濟部促工研院開發「複雜流體製程監測系統」 助產業智慧升級 10:192022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。