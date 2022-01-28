拜伺服器以及智慧手機記憶體晶片需求強勁之賜，韓國第二大半導體業者SK海力士28日公布亮眼季報，上季淨利年增87.5%至3.31兆韓元，約28億美元。營利暴增3.4倍至4.21兆韓元，創2018年第四季以來最高。同時，銷售量也增55.4%，創新高至12.37兆韓元，已連三季都在10兆韓元以上。

同時，這家全球第二大DRAM供應商，受益於全球IT公司對元宇宙伺服器需求大增，以及行動裝置與消費電子產品的記憶體晶片，也因季節性原因而大增。另外，新冠疫情升溫似乎也淡化記憶體晶片需求趨緩的現象。

SK海力士2021年營收達42.9兆韓元，締造歷史新高，年增34.8%；前高為2018年的40.4兆韓元。同時，營利為12.4兆韓元，年增近1.5倍，也創三年新高。

SK海力士表示，整合期間產品會有一些取捨，希望將損失降至最低。同時，預估2022年DRAM需求可望最多上看近兩成，NAND則估大增三成左右。