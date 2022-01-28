受到蘋果強勁業績報告推動，日經從14周的低點彈升，但是仍創下近兩個月來最大周線跌幅。

周五日經225指數上午開始上漲，午盤持平，午後收漲547.04點或2.09%，為26717.34點，這是該指數最近四個交易日首次上漲。東證一部指數漲34.45點或1.87%，為1876.89點。

Resona資產管理的基金經理人Koji Toda表示，人們感覺到拋售似乎過頭了，因此自然有人會買回一些股票。如果上漲放緩到接近2.7萬點附近，那可能表示未來還會有更多動盪。

本周日經指數下跌2.93%，為連續第四周下跌。由於擔心美國加快收緊貨幣政策，日股加入了全球拋售行情。更廣泛的東證指數本周也跌2.61%。

全球市值最大的公司蘋果在上季創下新紀錄的銷售，超過分析師預估，那斯達指期在亞洲交易時段上漲了1.2%。

索尼集團升3.95%，從10月初以來的最低水準出現彈升。豐田汽車上漲3.42%，從今年最低收盤水準攀高。Uniqlo運營商迅銷(Fast Retailing)提供日經指數最大的支撐，從近兩周來的最低水準上漲3.42%。

富士電機飆升10.43%，漲幅居冠日經。該公司在周四晚間發布了強勁業績報告。

軟銀集團上漲2.2%，從今日稍早觸及到20個月新低後，有所彈升。

晶片股則好壞參半。在預期營業利益大幅增長後，愛德萬測試(Advantest)飆升4.09%。瑞薩電子上漲1.98%。

然而東京威力科創跌1.32%，來到近3個月新低，成為日經指數最大的拖累。

富士通跌幅居冠日經，在發布令人失望的業績後下跌9.95%。