染疫幼兒園師北市最新足跡！到過KTV、桌球館、大潤發及餐廳 15:462022/01/28 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布最新確診足跡。圖為消毒畫面。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市一名男房仲（案18375）一家3口染疫，傳播鏈擴大。房仲的蘆洲友人（案18397）與同樣在松山區麵館用餐的松山某幼兒園教師（案18590）相繼確診。台北市今新增5例本土，北市公布確診足跡，全在松山區、內湖區。 北市公布最新足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） 北市府公布點點幼兒園相關個案足跡，包含松山區點點幼兒園、乒乒乓乓桌球旗艦館、點點文理短期補習班、盈嘉KTV，以及內湖區大和屋燒肉丼串燒內湖大潤發店、咖食堂咖啡世界研究室、愛.熟成21牛肉麵。 春節疫情別搗亂！台南市完成公共場域全面消毒 北市疫情燒進校園 3小學1高中曝光！採檢車進駐 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #房仲 #幼教師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市房仲傳播鏈擴大！再增4人確診 補習班師生染疫 10:172022/01/28 生活 「打炒房」效應！2022開春房市降溫 16:222022/01/28 房市新訊 新北公布4名外縣市確診足跡 捷運環狀線、博多拉麵和特力屋 15:152022/01/28 生活 桃園＋11 八德市場攤商、物流司機確診 感染源不明 15:592022/01/28 生活 北市突襲砍量能！只配送8成疫苗 基層診所炸鍋 14:252022/01/28 生活 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 松山某補習班5人群聚！老師傳1幼生、3國小生 1高中教職員修電腦也中招 11:072022/01/28 生活 印度神童「過年注意3件事」 預言疫情最快趨緩時間點 13:422022/01/28 生活 今新增27本土！北中南都有 高雄港、礁溪＋4 13:512022/01/28 生活 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 14:222022/01/28 財經 備戰春節 盯緊餐廳 北市規畫2.5級警戒 04:102022/01/28 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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