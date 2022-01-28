台北市一名男房仲（案18375）一家3口染疫，傳播鏈擴大。房仲的蘆洲友人（案18397）與同樣在松山區麵館用餐的松山某幼兒園教師（案18590）相繼確診。台北市今新增5例本土，北市公布確診足跡，全在松山區、內湖區。

北市公布最新足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

北市府公布點點幼兒園相關個案足跡，包含松山區點點幼兒園、乒乒乓乓桌球旗艦館、點點文理短期補習班、盈嘉KTV，以及內湖區大和屋燒肉丼串燒內湖大潤發店、咖食堂咖啡世界研究室、愛.熟成21牛肉麵。