綠委喊送國民新年禮「福島食品解禁」 藍營占領主席台轟：敢開放就提倒閣！

日本福島5縣市食品在即，民進黨立委郭國文今開第一槍，呼籲行政單位應在年前最後一個上班日，宣布福島食品解禁，引起輿論譁然。國民黨文傳會主委凌濤表示，農曆新年將屆，民進黨卻給國人一個新年噩耗，這份包藏禍心的「新年禮物」，祝賀的是民進黨自己獲取政治利益，傷害的卻是人民食安與健康，要求民進黨懸崖勒馬，放過台灣人民。

凌濤批評，執政黨不顧民意及國人的食品安全，竟瞎扯日本核食解禁是「為國民送上最後一個新年禮物」，郭國文難道不清楚，台灣有近800萬人不喜歡這份禮嗎？

凌濤指出，根據2018年由國民黨領銜的反核食公投，有779萬民意是支持反對核食進口，足以得證郭國文的「期待」是基於一人一黨之私，漠視廣大民意。在民進黨執政下，每逢佳節食安就遭殃，繼2020年平安夜開放萊豬進口後，今年春節前夕竟故技重施，再度突襲台灣人民的食安，民進黨都不覺得羞愧？

「國民黨堅決反對核食進口」，凌濤強調，食品安全是攸關台灣下一代健康保障的重大政策，應該要經過人民同意、國會議決，身為立委的郭國文，不該放棄民代應有的監督之責，更不該縱容行政單位匆促放行、逃避監督。

凌濤提醒，執政黨為政治目的一再「掩耳盜鈴」，核食不會因為改名「福食」而減少大眾恐懼，更不會因為包裝成「禮物」，人民就得照單全收；請執政黨回頭是岸，不要再讓台灣人民的健康安全曝露在高風險之中。