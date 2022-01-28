捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy EVC）台北辦事處今天舉辦開幕儀式，外交部長吳釗燮致詞表示，EVC是第一個在台灣設立機構的捷克智庫，也是第二個歐洲智庫。台北辦事處的成立是充滿活力的民主國家共同努力的一個例子。通過肩並肩站在一起，我們向世界發出了一個非常明確的信息：「我們的伙伴關係比以往任何時候都更加強大。」

EVC成立宗旨在捍衛中東歐地區的民主，阻止俄羅斯對當地社會的分化和滲透。由於中國在中東歐相當活躍，以及對當地政壇和媒體的滲透和影響力，近年成了EVC的研究重點。

吳釗燮說，隨著威權政權試圖擴大影響力並破壞我們的核心價值觀，合作至關重要。希望EVC台北辦事處能夠與台灣的研究人員和機構分享其專業知識。「我相信，這些交流將產生有價值的見解和切實可行的對策，以應對虛假信息、網絡攻擊和經濟脅迫的混合威脅。」

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅致詞表示，EVC台北辦事處的成立凸顯了台灣對我們與歐洲夥伴共享的民主價值觀和信念的貢獻，並承認台灣在地區安全中的關鍵作用。

孫曉雅說，正如歐洲可以為台灣提供很多東西一樣，台灣作為中國惡意活動的主要目標，擁有可以與歐洲夥伴分享的深厚專業知識。EVC將提供一個場所，以自由和開放的方式分享信息和想法。