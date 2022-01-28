李榮浩、張惠妹（阿妹）首度合作的新單曲〈對等關係〉MV今（28日）上線，延續歌曲所表達的男女心事，兩人雖隔空拍攝卻用鏡頭呼應了歌曲中面對感情時彼此的複雜心境。MV中，李榮浩與張惠妹隔空對唱，儘管兩人不在同一時空拍攝，卻用豐富肢體感染了螢幕前的觀眾。農曆過年將至，李榮浩除了驚喜公佈與天后張惠妹合作，也分享春節期間行程，將趁難得年假陪伴老婆楊丞琳及家人們，一起欣賞想看但還沒看的戲劇，此外，熱衷創作的李榮浩也想抽空練琴。

〈對等關係〉MV呼應這首歌所帶來虐心，透過鏡頭來回切換的手法，將音樂聽覺體驗與觀感影像完美結合在一起，讓觀眾彷彿獨自一人置身影院，觀看了一部文藝微電影。MV中，李榮浩及張惠妹以旁觀者視角看著故事裡主角的遭遇，原本相愛的2人分開，卻因為彼此複雜的心結無法當成朋友。而這次MV李榮浩與張惠妹則因空間距離於是分別在台北與北京拍攝，雖然沒有互相見到本人，但MV打破隔閡讓２人猶如在同個時空相會。

聊起當初找阿妹合作的機緣，李榮浩表示寫完demo後，第一時間想邀阿妹對唱，當下立刻發簡訊給她，阿妹也爽快答應，事後回想此事，李榮浩大讚天后：「阿妹真的唱的太好了， 一切的味道都很對。」2人在MV中的鏡頭分開拍攝，李榮浩坦言：「最難的地方就是，我們在拍攝的時候需要去幻想對方站在面前的感覺 。」但任何問題都難不倒經驗豐富的2人，順利完成該曲MV。