財政部今日公布統一發票中獎清冊，根據公布的資料顯示，其中有200萬元特獎中獎號碼「28564531」，有民眾在蝦皮使用即享券1元購買巧克力餅乾就中獎。

花28元買礦泉水變千萬富翁 小七開出2張發票大獎
蝦皮11、12月期發票狂開大獎 3張僅花1元就中百萬元以上大獎
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