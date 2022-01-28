幸運兒在蝦皮花1元購買巧克力餅乾 中200萬元大獎 15:502022/01/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布統一發票中獎清冊，根據公布的資料顯示，其中有200萬元特獎中獎號碼「28564531」，有民眾在蝦皮使用即享券1元購買巧克力餅乾就中獎。 花28元買礦泉水變千萬富翁 小七開出2張發票大獎 蝦皮11、12月期發票狂開大獎 3張僅花1元就中百萬元以上大獎 #蝦皮 #1元 #購買 #巧克力餅乾 #統一發票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頂呱呱插旗高雄SKM Park 1／26起連續五天優惠不間斷 09:582022/01/23 生活 幸運兒全聯買火鍋料 爽中發票千萬大獎 16:092022/01/25 財經 疫後消費趨勢 電商續帶勁 04:102022/01/28 產業．科技 台灣大祭春節五大優惠 購買iPhone 13搭配指定資費最高回饋30800元momo幣 14:122022/01/25 生活 農曆春節前夕 盧秀燕率隊查察台中賣場防疫與物價 17:492022/01/25 生活 11、12月發票特別獎 全聯開出1000萬與200萬特獎 17:432022/01/25 生活 兒逛全聯拿巧克力餅乾 原因讓媽哭了：從小那麼會撩 12:052022/01/26 生活 快拿統一發票對獎 110年11-12月千萬獎號出爐 13:342022/01/25 財經 女花700萬買15個愛馬仕包一驗全假！侵權市值估破千萬 10:442022/01/24 社會 大陸推廣新能源汽車 今年目標500萬輛 04:102022/01/24 焦點新聞 衣櫃爆滿怎麼辦？人氣十大「二手衣物平台」讓你舊衣還能換好康 09:432022/01/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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