台中市28日新增2例本土個案，其中案18711，沙鹿區25歲女性，台中市衛生局長曾梓展指出，女學生12月4日完成接種2劑BNT疫苗已滿14天。1月13日寒假開始到1月22日期間，住桃園八德阿姨家（案18613）後被感染，1月27日檢驗結果出爐，檢驗結果為陽性確診，CT值為16.73，1台中相關足跡已全面清消，16名接觸者PCR篩檢1採均為陰性。

曾梓展說，女學生疑感染後在1月22日到1月23日期間曾到過苗栗親戚家，1月23日返回台中沙鹿，1月24日曾至沙鹿區農會西明辦事處。1月25日出現症狀，1月26日上午至沙鹿某診所就醫，後續因阿姨確診被匡列為接觸者，於同1天安排採檢。

曾梓展指出，另1月26日女學生就醫診所5名工作人員列居家隔離，採檢結果全數陰性。至於26日上午9時37分至9時57分同時段就醫及陪病民眾已陸續匡列及安排採檢中。市府已協調鄰近的沙鹿光田醫院及童綜合醫院，於1月28至1月30日開設社區篩檢站。