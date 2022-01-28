結婚禮俗多，不少家庭常因聘金、嫁妝談不攏而鬧糾紛，一名準新娘哭訴，今年她與愛情長跑多年的男友決定結婚，她媽媽為此送上一間千萬元的房子做嫁妝，並表示希望男方給40萬元聘金，不料遭準婆婆打槍，認為不值得花那麼多錢在她身上，讓她崩潰直呼，「我應該怎樣做才好」。

原PO在臉書社團《靠北婆婆2.0》表示，她與男友感情穩定，兩人決定於今年結婚，最近雙方家屬碰面談禮金，她媽媽率先表示，希望男方給40萬元聘金，不料準婆婆一口回絕「太多了不想給」，認為她不值得男方家屬花那麼多錢，讓她十分難過。

她解釋，她媽媽之所以要求40萬元的聘金，是因為媽媽已經送了一套千萬元的房子給她當嫁妝，認為男方聘金多出點錢很合理，結果現在雙方家屬因禮金問題僵持不下，這樁婚事恐怕告吹，讓她崩潰直呼，「我應該怎樣做才好」。

貼文一出意外引起網友熱議，「40萬依現在的物價水準來看真的不多，我覺得妳媽媽不是真心覺得男家結婚要出多點錢，而是要看男方的應對，建議你好好思考要不要嫁給她」、「聘金要靠父母拿出來的男人，應該也不用嫁了」。