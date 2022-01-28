前鎮高中地球科學老師劉育宏、黃翊展帶領學生參加國際小行星搜尋計畫，從還沒經過科學家分析的影像中，發現6顆未知的小行星，除了取得國際天文聯合會給定的臨時編號與搜尋證書，更有機會獲得這些小行星的命名權。

劉育宏、黃翊展帶領學生參加2021年10月的國際小行星搜尋計畫（IASC，International Astronomical Search Collaboration），與美國夏威夷大學等單位合作，分析夏威夷口徑1.8公尺Pan_STARRS天文望遠鏡拍攝的天文影像。

在這些尚未經過科學家分析的影像中，黃翊展與高三學生林浩瑜、高一學生涂鈞翔總共發現6顆未知的小行星。劉育宏說，前中師生發現6顆小行星，已與景美女中、羅東高中、台中一中、中和高中並列為發現最多小行星的學校。

前鎮高中指出，學生發現的未知小行星獲得國際天文聯合會給定的臨時編號與搜尋證書，若該小行星經過一次公轉且多次觀測與測量物理數值後（約3–5年），該小行星將給於正式編號與名稱，發現者能擁有最先命名的機會。