霧峰分局拍攝微電影，其中「一分鐘路口哲學」描寫警察因為民眾一句「謝謝，辛苦了」，讓員警從心去感受這個城市的溫暖。（霧峰分局服務處提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局拍攝微電影，其中「交通疏導管制作為形象紀錄片」以緊湊的剪接節奏，搭上活力十足的音樂，描繪警方執行各項的交通疏導、管制勤務。（霧峰分局服務處提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局「虎哩平安」 發表微電影賀新年

【我們的團圓飯】2022霧峰分局微電影

【一分鐘路口哲學】2022霧峰分局微電影

農曆春節，民眾在家團圓，溫馨過節，那麼，警察都在做什麼？台中市警察局霧峰分局28日發表三部微電影，告訴民眾在家溫馨過年時，警察為民服務以及維護治安、交通等各式勤務作為。

霧峰分局邀請專業的影視公司，製作了三部微電影，分別是「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」以及交通疏導管制作為形象紀錄片，以新穎的拍攝方式道盡警察的日常，每當逢年過節時，還有警察守護著社會上的每個角落。

「我們的團圓飯」是一部詼諧有趣的小劇場，描寫兩位基層員警在除夕一天的執勤過程，從到熱鬧的菜市場執行機動派出所勤務，為民眾解決各式疑難雜症；到簽巡舉家外出巡邏箱，就是要不在家的民眾虎哩放心，刻劃出警察樸實無華又辛勞的一天，最後警眷也拎著晚餐，在派出所外面等待著辛苦的波麗士大人，一起吃個溫馨的團圓飯。

「一分鐘路口哲學」則以交通警察疏導路口車流為背景，路上行人的冷漠、熙來攘往的車流、單調的交通指揮，因為民眾一句「謝謝，辛苦了」，讓員警從心去感受這個城市的溫暖；員警因而更賣力的付出，最後也因民眾簡單的一聲：「新、年、快、樂」，而感到一切都值得了。

「交通疏導管制作為形象紀錄片」以緊湊的剪接節奏，搭上活力十足的音樂，描繪警方執行各項的交通疏導、管制勤務，包括點亮爆閃平安燈守護夜歸人、利用空拍機查報路況等，期許能讓交通順暢，人車平安。

霧峰分局分局長李建興表示，希望藉由影片的呈現，使民眾了解員警在春節期間仍是不遺餘力認真守護社區，保障居家安全，希望能讓民眾過一個平安順遂、溫馨如意的春節假期。