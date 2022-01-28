黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸知名藝人夫妻擋黃曉明和Angelababy近年來幾乎零同框，在社群平台上更是互動冷漠，僅管婚變頻傳兩人卻始終不認，直到今（28日）兩人才終於共同證實離婚消息，由於宣布的時間點過於敏感，陸媒細查兩人近來的動向，發現原來兩人佈局已久。

過去早就有陸媒爆料，Angelababy在事業上早已脫離黃曉明獨立，由於得靠自己去爭取每個機會，因此近年來的作品銳減，據《新浪》報導，黃曉明和Angelababy結婚後商業資源都是共享，然而在與黃曉明的商業合作的32間公司中，他為5間公司的法定代理人，同時是31家公司的股東，在3間公司中擔任高階主管，商業帝國的涵蓋範圍包含影視、餐飲、科技、服飾、投資等領域。

黃曉明的身價粗估有超過50億，對比和Angelababy有關的公司卻只剩3間，其中包含徐州歡穎文化傳媒中心、天津天穎文化傳播中心、上海光穎文化傳播工作室，Angelababy在這3間公司的持股比例都為99%，才發現兩人早已在神不知鬼不覺的狀態下將商業關係切割清楚。

黃曉明和Angelababy共同宣布離婚。（圖/翻攝自黃曉明、Angelababy微博）

黃曉明和Angelababy今雙雙在微博發布消息：「感恩過去所有，未來仍是家人！」承認離婚，對比過去高調結婚格外諷刺，當年黃曉明砸了約10億台幣在上海展覽中心舉行世紀婚宴，現場眾星雲集，婚宴設計還藏有浪漫巧思「我愛妻527」密碼，象徵對Angelababy此生不渝，如今一切都成為泡影。