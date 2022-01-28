綠委喊送國民新年禮「福島食品解禁」 藍營占領主席台轟：敢開放就提倒閣！

立法院臨時會28日為最後一天，民進黨立委郭國文（後排左）公開向行政單位呼籲應解禁福島等五縣市食品，引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛議事。對此，民進黨團總召柯建銘罕見在院會中為郭所造成的議事延宕而鞠躬道歉，郭在議場受到同黨立委管碧玲（後排右）的關心。（張鎧乙攝）

針對日本福島食品解禁議題，民進黨立委郭國文今天透過新聞稿呼籲行政單位，今天是農曆春節前最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等五縣市食品的解禁，引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛議事，歷經約4小時朝野協商溝通，民進黨團總召柯建銘於下午15時35分，代表民進黨團為議事延宕道歉。

立法院臨時會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，原定中午前結束，不過，立法院長游錫堃約10點47分宣布休息5分鐘，國民黨團立委隨即佔領主席台。

眼看國民黨立委占領主席台，導致院會無法繼續進行，游錫堃11點11分宣布，中午提早用餐，休息至12點半繼續開會，讓民進黨團跟國民黨團繼續溝通。

為力拚中央政府總預算於今臨時會完成三讀，朝野歷經數小時溝通後達成共識，立法院長游錫堃於15時35分宣布開會，並邀請柯建銘針對郭國文呼籲福島食品盡速解禁，以黨團總召身分道歉。

柯建銘表示，感謝朝野黨團，為國家進步發展盡力，在最後一刻稍微有插曲，對於郭國文委員的呼籲引發大家誤解，在此代表黨團因誤解造成議事延宕表達道歉。

柯建銘道歉後，立法院會恢復預算案表決，預計需花3小時，希望能依照原訂規畫，於今日完成總預算案三讀。