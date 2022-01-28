針對日本福島食品解禁議題，民進黨立委郭國文今天透過新聞稿呼籲行政單位，今天是農曆春節前最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等五縣市食品的解禁，引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛議事，歷經約4小時朝野協商溝通，民進黨團總召柯建銘於下午15時35分，代表民進黨團為議事延宕道歉。
立法院臨時會今天繼續審查今年度中央政府總預算案，原定中午前結束，不過，立法院長游錫堃約10點47分宣布休息5分鐘，國民黨團立委隨即佔領主席台。
眼看國民黨立委占領主席台，導致院會無法繼續進行，游錫堃11點11分宣布，中午提早用餐，休息至12點半繼續開會，讓民進黨團跟國民黨團繼續溝通。
為力拚中央政府總預算於今臨時會完成三讀，朝野歷經數小時溝通後達成共識，立法院長游錫堃於15時35分宣布開會，並邀請柯建銘針對郭國文呼籲福島食品盡速解禁，以黨團總召身分道歉。
柯建銘表示，感謝朝野黨團，為國家進步發展盡力，在最後一刻稍微有插曲，對於郭國文委員的呼籲引發大家誤解，在此代表黨團因誤解造成議事延宕表達道歉。
柯建銘道歉後，立法院會恢復預算案表決，預計需花3小時，希望能依照原訂規畫，於今日完成總預算案三讀。
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