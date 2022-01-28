春節將近，中央流行疫情指揮中心日前已頒布宗教場所防疫相關指引，各大廟宇陸續取消搶頭香、發紅包等活動。副指揮官陳宗彥今天再度提醒民眾，走春時務必落實防疫規範，並提到「今年底是地方選舉」，強烈要求公職人員或公眾人物禁止跑攤，以免成為傳播媒介。

陳宗彥表示，今年底是地方選舉，非常多政黨的初選是在年後進行，有些新人的行為模式都已經是和現有公職人員一樣；大家都很清楚台灣的公眾人物經常是一場跑過一場，可能無意間形成傳播的媒介。

他也感謝宗教團體願意配合防疫，陸續宣布取消搶頭香等活動，但民眾習慣在除夕夜晚上，或是大年初一之後到廟宇走春、點光明燈、解籤詩等，請廟方務必落實人流管制，並於排隊處標示社交距離。

至於擲筊、抽籤等，除非能確實做到專人清消，否則一律禁止提供籤筒、筊杯和供盤，強烈建議民眾自備相關器具。陳宗彥表示，這些規範都是希望大家能夠過好年，保護全體國人，請大家盡量配合。