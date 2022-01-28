統一投信經理人孫民承。（資料照，鄧博仁攝）

台北地檢署

號稱「台股基金第一操盤手」的前統一投信基金經理人張繼聖，涉嫌利用2檔績效良好的基金當掩護炒股，套利高達2.4億多元，另受託操盤勞退基金的統一投信經理人孫民承，也以類似手法炒股獲利約1500萬元，台北地檢署28日依《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪起訴張、孫共6人。

據指出，張繼聖在統一投信任職期間曾負責操盤「統一大滿貫基金」、「統一強漢基金」，其中統一大滿貫曾獲得短中長期績效冠軍，張繼因此被稱為「台股基金第一操盤手」。

檢調查出，張繼聖是找親友當人頭或者協助代操等方式，偷偷提前購買基金選中的股票，然後在基金進場拉抬掩護下，趁高價拋售私人持股。

另孫民承先前就因為受託代操勞退基金，卻配合前勞金局組長游迺文、寶佳集團炒作遠百股票，遭提起公訴，孫民承也私自用人頭帳戶炒股獲利1500萬元，為掩飾金流，還和人頭帳戶提供者相約速食店，面交炒股所得現金。

檢調查出，張、孫2人雖同屬統一投信，但各自炒股，涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪，其中張繼聖和3名提供帳戶的親友自白犯罪，並繳回犯罪所得總計2.4億多元，另外配合孫民承炒股的鄧姓人頭戶也繳回238萬多元，檢方請求減輕其刑，至於孫民承因否認犯罪，遭請求從重量刑。