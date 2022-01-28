黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸男星黃曉明和Angelababy（baby，楊穎）今(28日)官宣離婚，6年婚姻畫下句點，5歲兒子小海綿由2人共同扶養，其實，兩人婚變消息已傳了多年，之前baby更因被指小三，罕見發文還原真相，更以「黃先生」稱呼黃曉明，讓網友都猜測兩人婚姻早出現問題。

黃曉明去年傳出將和前女友李菲兒在《乘風破浪的姐姐2》同台後，網路就不斷出現baby小三上位的話題，讓忍了10年的baby決定不再坐視，親自發文還原真相，表示剛認識黃曉明時，對方就說是單身了。

李菲兒曾指控baby小三，她忍10年還原真相。(圖／取自微博)

「直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼」，她也第一時間問了黃先生，得到的是「已經分手了」，而在baby發聲後，黃曉明也罕見發文怒斥，「Baby 不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用，傷害到我的家人」，之後他也退出《乘風破浪的姐姐2》的錄製。

而當時網友也發現baby冷淡以「黃先生」稱呼黃曉明，猜測兩人婚姻早出了狀況。黃曉明和baby今在微博共同發文寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，承認離婚，之後工作室也發表聲明，表示兩人已辦妥相關手續，將共同撫養孩子。

黃曉明和李菲兒2007年拍攝《鹿鼎記》相識，交往3年分手，女方之後接受港媒專訪時透露，發現Baby傳給黃曉明的簡訊，上頭用字大膽又露骨：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner(性伴侶)！」因此她選擇自動離開，成全黃曉明與Baby。