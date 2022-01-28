桃園市今天新增11人例確診，其中2例感染源不明。為在物流公司上班的案18757，Ct值17。另名八德公有零售市場20多歲攤商案18758，為預防風險，八德公有市場休市3天，採檢站下午5時在瑞興市民活動中心開設。

桃園市長鄭文燦說明桃園新增確診個案，其中2確診個案來源不明，包含案18757在物流公司上班，社區採檢確診，Ct值17。至於案18758為20多歲八德公有零售市場攤商，採檢Ct27。為預防風險，市府已經決定八德公有市場休市3天，下午5時起瑞興市民活動中心安排攤商工作人員，附近居民採檢。

新增案18747居隔期滿確診，他是曾到西堤用餐個案傳給同學後，再傳給家人，又傳給他。對社區影響較小。另還有舊案18555因病就醫採檢確診，導致媽媽、嫂嫂案18709、案18710染疫，鄭文燦說明，主要足跡在雙北，Ct值36、33，已經再匡列12人。

新增案18752為印度籍醫師，去年10月回印度，又回到台灣，因有出國需要，1月27日採檢陽性確診，因Ct38.9較高，預判是舊案。亞旭電腦也新增2菲律賓移工案18707、案18708，總數確診達118人。加貝爾新增案18756，為確診學童同住祖母，以及案18706，是日前確診學童的保母的女兒，女兒就讀安親班學校53人匡列居隔，幼兒園相關案累積19人。

至於龍潭退休人士曾用餐的農家樂小吃店新增案18759，Ct34為60多歲女性，累積確診5人。