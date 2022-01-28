中華電(2412)挾5G優勢，攜手工研院，成功為桃園陽光劇場開幕演唱會打造多視角直播服務，跳脫傳統直播方式，未來中華電也期望在「元宇宙」熱潮下，吸引更多企業用戶，搶攻更多影音服務新商機。

中華電最完善的5G電信服務平台，除在人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、雲端、大數據、資安等，都有多項成熟資通訊(ICT)應用，並持續採取廣結盟策略，與國內外產業共同協作創新應用服務，致力於滿足各行各業的數位轉型需求。日前，數據通信分公司即與國際級研究機構工業技術研究院合作，運用卓越的4K多視角頭端技術，與品質穩定的影音平台，共同為桃園陽光劇場開幕演唱會打造多視角直播服務，成功跳脫傳統直播方式，提供全新的收視饗宴。

工研院資訊與通訊研究所及服務系統科技中心，結合中華電HiNet企業影音服務，運用高效壓縮串流技術及暢通的頻寬服務，遞送高畫質影音內容，透過Hami Video 4K全視角轉播，在台灣規模最大的戶外流行音樂園區桃園陽光劇場開幕演唱會上，使逾十萬樂迷於中華電信影音平台觀賞「多視角直播」。

從傳統直播到多元的5G影音應用，中華電將持續結盟工研院等優秀合作夥伴不斷精進平台力與技術力，未來期望能帶動「元宇宙」之熱潮，提供客戶360度沈浸式影音、多視角直播、異地共演等技術，協助企業客戶打造無限想像的影音大未來，成為企業夥伴最重要的行銷利器。