現代汽車集團旗下的建商現代工程28日表示，經深思熟慮後，決定延遲這次規模達10億美元左右的IPO（股票初次公開發行）發行計畫。

現代工程的IPO，原本預定在元月下旬定價並於2月上市，但現在掛牌卻臨時喊卡，也不知道何時再重新IPO。據悉，現代工程在上市前，應該是了解IPO無法達到預期目標才會喊停。

上個月，躋身為韓國七大建商之一的現代工程，曾希望這次能籌到最多1.2兆韓元，並將每股參考價定在57.9萬至75.7萬韓元。同時，現代工程原本計畫釋出400萬新股，以及1200萬來自現代工程大股東、以及投資法人所持有的老股。

產業分析師指出，日前有另外一家韓國建商發生建築物倒塌事件，加深外界對營建業者的不信任感。

同時，券商韓國投資證券也認為，坍塌意外事件發生後，韓國建商在整體安全管理成本方面，勢必要增加預算，避免大眾有偷工減料的疑慮。因此，要在這個利空時候掛牌，恐怕無法達到預期籌資目標。