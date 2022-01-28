農曆新年將至，年菜必備的雞蛋卻難已買到，不少民眾在超市、大賣場都買不到雞蛋，台北市一家蛋商的蛋也銷售一空；蛋商表示，因為飼料太貴，蛋農感覺不符合成本所以沒有生產，所以缺蛋。 (季志翔攝)

受到日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，再加上農曆年節前需求暢旺，以致雞蛋供應出現缺口，據農委會預估，近日每天雞蛋缺口上看200萬顆，為了調度國人用蛋需求，農委會專案成立雞蛋調度平台，並協調加工業者及蛋商釋出90萬顆供應民生所需。

農委會主委陳吉仲表示，目前有3200多萬隻蛋母雞，原本可以生產達2300萬顆至2500萬顆雞蛋供應年節所需，但受到日夜溫差大、疫病影響，導致母雞產蛋率下降（約達2成），目前估計每天雞蛋缺口仍達100萬至200萬顆。

陳吉仲說，因此農委會邀集食品加工廠、蛋商業者等成立雞蛋調度平台，調度生鮮雞蛋，目前以每天4000箱、約80萬顆的規模釋出庫存，增供傳統市場散蛋通路；另請蛋品業者除依原有契約確保超商、超市、賣場等通路供應外，每天增加供應1萬盒、約10萬顆、52元至58元的平價蛋供應，確保除夕前消費者所需雞蛋供應無虞。

陳吉仲提及，總統府今天召開國安會議也指示農委會應確保供應農漁畜產品充足，近期所有市場加派人手讓消費者可以買到農漁畜產品讓大家過好年。

針對外界質疑是否因為禽流感導致蛋雞大幅減少，陳吉仲說，目前最大的原因最大為冷暖交替，禽流感是因素之一但不是主因。

陳吉仲說，如果過完年、天氣回穩，蛋母雞產蛋率增加，預估2月底至3月中，可以很快補足雞蛋缺口，但天氣難以預測，因此食品業者停工至元宵節的2月中旬前將盡力調度，如果不足會進口雞蛋補足。

陳吉仲強調，農委會工作為確保農民收入穩定且增加，去年一整年受到新冠肺炎導致運輸成本增加、原物料上漲，一整年飼料就上漲40％至50％，蛋農的成本大幅度也上升約3成，會考慮農民收益為優先也會考慮市場波動尋找平衡點，讓農民有收入消費者也能負擔。