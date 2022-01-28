28日是A股在農曆牛年最後一個交易日。上證指數收跌近1％，連兩日下跌，滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）8189億元。陸股將於1月31日至2月6日休市，2月7日恢復交易。

香港信報報導，大陸四大官媒再度發文力挺A股，激勵上證指數28日早盤最多上漲22點，漲幅為0.67％，高見3417點，隨後轉跌，最多下跌37點，跌幅為1.11％，低見3356點，終場收報3361點，下跌32點，跌幅為0.97％，成交額為3537.75億元。

深成指28日高見13553點，上漲154點，漲幅為1.15％，盤中低見13227點，下跌171點，跌幅為1.28％，終場收報13328點，下跌70點，跌幅為0.53％，成交額為4651.07億元。

滬深300指數28日收報4563點，下跌56點，跌幅為1.21％。創業板指數收報2908點，上漲2點，漲幅為0.08％。

各類股方面，煤炭股跌逾2％。金融、基本金屬股跌逾1％。水泥、電力股偏軟。石油股上漲逾1％。鋼鐵、房地產、化工股持穩。