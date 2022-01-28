春節假期即將來臨，如何讓辛苦一整年的年終獎金「放大」？根據富邦投顧統計，台股在春節後的歷史統計表現亮眼，近十年春節前10個交易日，上漲機率約七成，而春節後10個交易日，則僅2020年為下跌，其餘年度均呈現上漲，指數在此期間的歷年平均漲幅達2.6％。富邦證券特別提供投資人五招年終獎金放大術，聰明放大財富。

第一招、善用歷史數據選產業：根據富邦投顧統計，春節前後以分類指數來看，表現前十大的次產業包括非金融電子類股的電器電纜、造紙、電機、生技，電子類股則以光電、電子零組件等族群排名居前，平均漲跌幅分別達到5.0％及4.2％。

今年春節前，台股已因內外變數衝擊提前進行修正，春節後紅包行情仍有醞釀再度啟動機會，由於前述類股股價相對處於低位階，吸引買盤轉進機率較大，投資人可列為紅包行情操作的參考對象。

第二招、抓對產業趨勢選好股：在FED調整貨幣政策、碳中和及全球產業供應鏈調整等大環境因素下，未來產業展望樂觀族群，包括半導體（如晶圓代工、第三代半導體、功率元件、半導體設備等）、綠能商機（如電動車、風電、碳權受惠股等）、科技新應用（如元宇宙、Mini LED；低軌衛星等）、升息受惠股（如金融、租賃股）等，亦有機會吸引買盤進駐。

富邦證券提醒投資人，因疫情發展具不確定性，仍有影響股市波動可能性，建議投資人落實風險控管，可透過定期定額扣款方式投資，分散進場，掌握獲利契機。

第三招、存股布局高殖利率股：台股歷經連續兩年大漲後，目前評價面已處於近年相對較高水位，今年中指數若拉回修正，具抗跌色彩的高殖利率股，可作為投資人布局之方向。

若投資人要挑選具高殖利率優勢的穩健型投資標的，可考慮2021年獲利優異且配息率穩定的台灣50指數成分股及ETF。根據富邦投顧統計，台灣50成分股中，塑膠、水泥、航運、金控、EMS及半導體等族群高殖利率股，現金殖利率可望超過4％者，ETF則可留意具有高息特色，及近兩年殖利率超過4％以上的ETF。

第四招、海內外多元布局：由於目前市場資金仍相當充裕，加上許多企業去年獲利表現超出預期，預料美國經濟將復甦而持續成長，建議關注海外市場的投資人可聚焦美股。此外，富邦證也即將在春節後推出台、美股定期定額回饋活動。

第五招、智能選股免煩惱：針對股市投資策略有想法的策略投資人，則可使用「富邦智選股」APP進行策略選股，「富邦智選股」提供多樣化指標，投資人可自行設定策略參數，打造專屬的投資策略。同時，為了便利投資人下單買股，只要點選「下單」便能夠一鍵切換至富邦證券e點通下單。

富邦證表示，針對投資新戶，再加碼推出「富貴金有利」線上開戶活動，有機會享最高1200元紅包。只要三步驟即可簡單完成線上台美股開戶（https://bit.ly/3ttNhLz），搭上年後股市順風車。