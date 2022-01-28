春節到了，長輩們也開始準備紅包要給晚輩添點喜氣，而無論是幾歲的小孩收到紅包絕對都是滿懷感恩與期待的收下，不過誰也沒想到現在的小孩已經如此成熟，開始會計較紅包內的金額有多少了，一名網友在臉書上分享自己遇到的荒謬事蹟，該名網友日前包了一包千元紅包給正在就讀小學的晚輩，殊不知換來的不是一句感謝，而是一個驚人的動作，小學生看了紅包內的金額心懷不滿，當下就把紅包揉爛，讓該名網友看了超傻眼。

原文。(圖/翻攝至 臉書「爆怨公社」)

一名網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，迎來新的一年於是包了紅包給正在念小學的晚輩，原本想給晚輩一點祝福卻被對方嫌太少，在原PO前直接把錢抽出來放進口袋，手上的紅包袋直接揉爛丟在地上，超誇張舉止直接突破眾人三觀，更讓原PO直呼「不知道大人賺錢的辛苦嗎?」、「現在是不是一些小學生都很現實、很懂得金錢觀念！」

網友們傻眼留言，「有紅包就很好了」。（示意圖／Shutterstock）

網友們看完後紛紛傻眼留言，「不懂得尊重」、「可以收親戚的紅包就該偷笑了吧，我從小到大都只能拿我媽的」、「可以不用包了，省下一包」、「以前收到包一千就樂翻了，現在小朋友真的好現實啊」、「現在很多小朋友對金錢的概念跟價值觀都有所偏差了」，也有網友說出現在小孩的處境「沒辦法，同學會比較，看誰業績好」。

網友出奇招對付無禮晚輩。(示意圖/翻攝自梗圖倉庫)

網友們看完後也紛紛出招反制，「直接包口罩給他就好了啊，小孩還嫌少勒」、「有紅包袋上面有寫『嫌少的可以還我』，直接用那個」、「下次直接給他紅包袋，教他做人」、「爸媽不會教，你就幫忙教啊，紅包袋給他就好！」、「給他紅包袋就好！看要怎麼嫌，小孩不能這樣」，也有不少人直接在紅包袋裡包「紅包」，收到的人應該是又開心又失望吧。

包紅包是為了讓彼此沾沾喜氣。（示意圖／shutterstock）

賺錢不易，過年包紅包的初衷也是給彼此討個吉利，並非給你一個坐享其成賺大錢的機會，要是過於計較收到的金額多寡，心胸也會越來越狹窄，對自己也可能造成負面的後果，懂得感恩惜福，整個年大家才會過得快樂又和樂！