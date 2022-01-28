萬眾期盼的春節連續假期即將來臨，但高雄近期卻受到Omicron變異病毒侵擾，為了防堵疫情持續擴散，高雄市長陳其邁28日宣布高雄春節疫苗接種不打烊，年節期間共備2.6萬劑疫苗供民眾施打，並提供匿名快篩服務，陳其邁在防疫記者會中也特別提醒，若年節期間有朋友到訪，「長時間久坐」不是不行，但仍需落實防疫工作，並脫口問「知道我在說什麼吧！」，讓大家會心一笑。

陳其邁表示，過年馬上就要到，他們擔心防疫部分會不會有疏漏之虞，所以特別提供匿名快篩服務，讓不具健保身分、不具身分證、居留證但需要快篩者也可以篩檢。目前最重要的就是防疫，所以若有任何疑慮的民眾，都希望可以藉由篩檢阻斷傳染鏈。

另外，陳其邁也宣布春節期間疫苗接種不打烊，防疫團隊已經備妥2.6萬劑疫苗，社區接種站共有6個站次，2月4日提供高端疫苗，2月5日BNT疫苗，2月6日莫德納疫苗，分別在美麗島捷運站（11時至17時）、岡山慈濟（9時至12時、13時至16時）提供疫苗接種服務，欲施打1到3劑的民眾皆可預約，而除夕到初六期間，共有261家次醫療院所提供疫苗接種服務。

有趣的是，陳其邁在記者會尾聲提醒民眾，過年期間盡量到人少的地方，若在家裡都是家人當然一切如常，不會有特別考量，但因為過年期間難免有朋友到訪，「長時間坐著」不是不行，但家中盡量保持通風、戴口罩等規定，並脫口「大家知道我在說什麼吧？」，讓大家會心一笑。