苗栗縣頭份市1名鍾姓男子日前經由網友介紹投資外幣管道，對方聲稱可以代為操盤，獲利數百倍，鍾某信以為真赴銀行準備匯出美金4萬8千元，行員發現有異通報警方前來勸阻，保住鍾某血汗積蓄。

這名53歲鍾姓男子日前透過網友介紹投資外幣的管道，對方稱可以代為操盤，並聲稱可獲利數百倍，鍾男不疑有它前往銀行準備匯款美金4萬8千元(大約台幣133多萬)，銀行人員認為有異機警報警。

轄區頭份警分局獲報立即指派頭份警員羅偉倫、趙偉辰趕往，到達現場後找到鍾某，經警方上前關切了解後得悉，鍾某是在某交友平台上認識一位網友，兩人交換LINE，並於聊天過程中漸漸取得鍾某信任，對方藉機告知鍾某1個獲利豐厚的外幣投資手段，保證獲利高達數百倍，並要求其匯款美金4萬8千元，操盤後會將該款項連同獲利返還予鍾某。

受理的銀行行員因見鍾某欲匯大筆款項，又發現鍾男從未匯過外幣，向鍾男詢問匯款的緣由後，便認為是常見詐騙手法，銀行襄理立即通知警方到場處理。警方調查後確定為常見「假投資真詐財」的手法，當場向鍾某解說投資須透過正規管道，切勿聽信來路不明的陌生網友，避免遭騙，鍾某始恍然大悟，並非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。