高雄市青創環境受肯定，中央青貸案件破萬，並逼近百億規模。圖為青年局長張以理（中間持局徽手板者）於去年12月與高市各類型青創業者一同出席青創特展。（青年局提供）

行政院主計總處日前公布統計顯示，110年下半年高雄市15至24歲青年失業率為9.1％，較110年上半年10.5％下降1.4％，不只從109年上半年高點13.9％一路「連三降」，更從一年半前的「六都最差」逆轉為「六都第一」。

對於青年失業率「連三降」，高巿府青年局28日指出，高雄市中央青創貸款案件「破萬件」，介接總額突破新台幣96億元，案件數與貸款金額皆為全國各縣市第一，並持續朝百億規模挺進，已帶動超過2萬個就業機會。

青年局長張以理指出，「改善青年失業率」是巿長陳其邁交付青年局最重要的任務之一，青年局全力以赴，因此1年半以來，從輔導、媒合到補助等方面皆一應俱全，為青年「三箭齊發」，讓高雄從「最後一名」到「第一名」。

青年局另指出，根據財團法人中小企業信用保證基金提供的資料，截至今年1月26日，高雄市青創業者申請中央青創貸款的案件數已達1萬0940件，核貸金額也到達新台幣96億1119萬元，2項數據在全國各縣市均名列前茅。

除了距離「百億青創城市」目標愈來愈近，另代表高雄市青創量能仍持續成長，資金需求依然強勁。青年局說，如果從經濟部統計數據回推，每件創業案例平均能創造2.19個就業機會，高雄也已經帶動超過2萬個就業機會。