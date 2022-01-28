俗話說一樣米養百樣人，每個人示愛的方式不同，有些人透過噓寒問暖、小心呵護，展現自己的關愛，但也有些人比較反骨，《搜狐網》運勢專欄就點名４大星座，越是跟你鬧、找你麻煩，並不代表他不愛你，相反的，就是因為在乎，才會故意如此捉弄你。

▍雙子座

雙子座比較自我，面對不愛的人，根本不會特別理會，畢竟他們每天都有忙不完的事情。但是因為在乎另一半，才會把對方的事情當作最重要的事情來看待，有時候會刻意找對方麻煩，最主要是覺得有趣，想看對方的反應。

▍處女座

處女座個性耿直、不善言辭，明明心裡很在乎另一半，但是不懂得怎麼溝通，每次話說出口都會讓對方無所適從。此外，處女座會刻意找另一半麻煩、挑剔另一半的不足之處，藉此觀察、考驗另一半的反應，往往這些囉嗦的背後藏著滿滿的愛意。

▍天秤座

天秤座對於不在乎的人始終保持一定的距離，但是對於另一半就完全變了一個人，他們會時不時逗弄對方，看見另一半嘟嘴生氣，反而覺得有趣。天秤座因為太過在乎對方，以至於覺得只要能夠跟對方多說幾句話，就是很幸福的一件事，所以才會不停找對方麻煩。

▍水瓶座

水瓶座比較我行我素，相較於不必要的人事物，他們寧願將時間花在自己身上，所以對外經常都是一副事不關己的態度。但是面對自己重視的另一半，水瓶座會很在乎對方的一舉一動，甚至有一些驚人之語，或是找對方麻煩，但其實這只是因為水瓶座想事情的角度和一般人不太相同，所以很容易給人唱反調的感覺。