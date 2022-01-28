據「自由亞洲電台」(RFA)報導，隨著新冠肺炎造成北韓與中國大陸之間的邊境遭到封鎖，造成北韓經濟嚴重下滑。不景氣的經濟破壞北韓軍隊的幹部與士兵之間的關係，抗命與暴行犯上的軍紀案件層出不窮。這讓北韓政治局傷透腦筋，並採取措施遏制不服從的紀律事件繼續上升。

東北咸鏡北道的1名軍官證實，在2021年最後的3個月中，全國發生暴行犯上的軍紀案件超過10起。其中，在2021年11月底，第9軍團第45師的連級軍官，數度向營級幹部反映，請求協助解決家庭與個人健康問題，卻始終沒有得到回應。在某次喝醉酒之後，不甘心的軍官持槍要脅長官。

2022年1月，第三軍團的某單位的1名連級軍官，因個人問題尋求上級協助解決；但上級不與以理會，而這名連級軍官就利用通訊設備的電纜自殺，讓上級尷尬不已。

在北韓，每位身體健全的男性都得服役至少7年，軍官甚至達30年。爆料的軍官還表示，除了暴行犯上外，還發生上級長官霸凌入伍新兵的事件，而這一切都可歸咎於北韓經濟惡化帶來的壓力。經濟之所以惡化，又與新冠肺炎與中國大陸的貿易遭切斷有關。

在第三軍團的軍紀案件爆發後，總政治局與政治局要求上級官員應該更關心下屬的問題。「他們擔心類似軍紀案件會讓部隊軍心渙散，並擴散為威脅整個軍隊的政治騷動」。

因此，政治局下令積極協助生活困難的下級軍官解決衝突，特別是農曆新年即將到來的前夕。此外，政治局也要求高層幹部定期走訪下級單位……即時的提供協助解決困難，防止政治事故的傳出。

另1名官員指出，還發生部隊連長上假條請求回家完成訂婚儀式；營長與政戰官卻以冬季軍演為由，無視連長請假理由。連長因此棄職潛逃，雖然最後被逮回來並接受懲處。但該員牢騷滿腹，以在營區埋下不合的種子。

總政治局還要求高層每天與下屬開會，評估其忠誠度；「然而，基層幹部認為，新冠疫情導致經濟相當困難，日子過得很拮据，這種問題根本沒有辦法透過意識形態會議加以解決。

官員指稱，除了抗命事件，霸凌問題也愈來愈嚴重。甚至發生一名士兵遭上級毆打，差點被凍死的意外事件。在第9軍團，1名士兵多次自部隊開小差，結果慘遭數名軍官毒打。最後該名士兵被關在鐵桶裡；然而，外面是寒冬，這幾乎要了小兵的命。

最後軍官被調職。據調查報告顯示，霸凌最常發生在偏遠地區的小單位，而非大都市的大單位。甚至，2021年10月在咸鏡難道的第108營，排長也對在執勤中離開的士兵動粗，這名士兵被步槍槍托打成重傷。

儘管總政治局制訂指南，但還是屢屢發生霸凌事件。只能說，隨著食物配給愈來愈少，士兵愈來愈艱苦，毆打士兵的事情就愈來愈普及。