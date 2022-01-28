財政部今日公布11月、12月期統一發票中獎清冊，根據公布的資料顯示，其中蝦皮消費者可以說是這次的最大贏家，共計開出8張大獎，其中有3張僅花1元就中100萬以及200萬大獎。

在蝦皮購物中，民眾有花166元買運髮帶中千萬元特別獎、1元即享券購買巧克力餅乾中200萬元特獎。

另外，雲端發票專屬百萬元也開出6張，消費者分別使用即享券花費1元購買茶葉蛋、120元澆水壺物品、118元購買iPhone玻璃貼、1元也是使用即享券購物、550元購入梳洗包以及600元購買立體口罩。