農曆春節假期將至，受到新冠肺炎疫情影響，許多新住民無法返鄉探親，為使新住民提前感受節慶團圓氛圍，移民署南區事務大隊嘉義市服務站特地邀請印尼籍新住民郭淑敏分享家鄉年節文化，並讓大家體驗製作薑黃糯米飯糰，她表示崇敬自然的印尼人，重要慶典如生日宴等，會將薑黃飯做成山的造型，以感念老天爺眷顧。

「印」製新年味 嘉義移民署與新住民「相揪」做薑黃飯迎虎年。(移民署嘉義市服務站提供)

郭淑敏18歲隻身來臺打拚，剛來時連中文都不會說，也難免思念家鄉親人，但她笑稱自己個性樂觀積極，總能將挫折轉為正能量。近年她積極推廣印尼文化，分享印尼人愛開玩笑的特質，還有為什麼要用手抓飯吃，她說：「第一次跟老人家開玩被說『嘸正經』」，此後她只要跟臺灣人開玩笑，總會加一句「開玩笑的，別介意」。另外她也分享薑黃飯好吃的秘訣，就是在於加入班蘭葉、紅蔥頭與椰奶一同製作，現場指導新住民朋友們將辣椒、紅蔥頭蒜末等材料熱油炒香後沾糯米粉後包進蕉葉，現場香氣四溢。

「印」製新年味 嘉義移民署與新住民「相揪」做薑黃飯迎虎年。(移民署嘉義市服務站提供)

越南新住民楊薏如說，「來臺13年，今年的過年很不一樣!在越南過年家家戶戶齊聚包粽子，這次體驗印尼文化，用香蕉葉當盤子裝薑黃飯，不僅環保，上面也充滿蕉葉的香氣。」在場同鄉姐妹共享薑黃團圓飯，感受濃濃的春節氣氛。

「印」製新年味 嘉義移民署與新住民「相揪」做薑黃飯迎虎年。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，目前新變種病毒Omicron具有很強的傳染力，為了讓大家能過個好年，提醒不論是失聯移工或在臺逾期停（居）留之外來人口，儘快到醫療院所、各指定接種站免費接種疫苗；面對Omicron，別再說「我沒有空」(諧音)，及早打疫苗，保護自己也保護別人。另外過年到了，許多外籍人士難免想念家鄉味，而為了防堵非洲豬瘟，提醒新住民朋友使用臺灣當地食材也能很美味，切勿從國外攜帶、郵寄（快遞）肉品或含肉類加工食品來臺，違法者將會面臨巨額罰鍰，甚至涉及刑責，千萬別以身試法。