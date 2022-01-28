受到農曆年前淡季、疫情可能再起干擾，以及打炒房政策效應的影響，去年疫情趨緩後旺了五個月的房市，在今年1月熱度降溫，五大房仲自結1月門市交易量顯示，普遍較去年12月減少一至二成，不過仍較去年同期持平至增一成以內，房仲業者認為，雖然房市信心樂觀，但升息、疫情、打房政策都為房市穩定投入變數。

大型大房仲公布今年1月交易狀況顯示，信義、永慶房產集團、住商機構等約月減7～19%，不過今年1月因農曆年節因素工作天數較去年少，因此普遍較去年同期時平至增加8%。

今年農曆春節在1月底、2月初，1月交易天數減少3天，也有部分房仲門市提早進入店休，工作日減少影響房市量能，政府持續積極打炒房，自12月央行實施第四波選擇性信用管制，內政部也通過五大措施抑制房市炒作，讓民眾購屋態度轉趨觀望，放緩看屋腳步，延後看屋、購屋時程，讓1月交易量較去年12月量縮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月房市有包括政策出手打擊投機、疫情與季節性因素影響，但市場買氣還能維持穩定，以目前市場偏向樂觀的信心來看，可觀察農曆年後買氣是否快速回籠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，1月看屋量較去年12月略為下滑，付斡量有減少跡象，顯示有購屋需求的民眾對於出價明顯保守，考慮期拉長，買賣雙方對價格認知不易形成共識，交易量能略受衝擊，不過，預期民眾春節後回歸日常生活節奏，只要買賣雙方價格產生共識，房市買氣可望逐步回籠，今年第一季房市仍可期待。

中信房屋總經理張世宗表示，今年房市受疫情及經濟面的干擾依舊不輕，尤其在資金緊縮政策步調逐漸明朗後，房市成長動能恐將放緩，房地產對利率變化反應較為敏感，低利率環境能營造對不動產交易有利的金融條件，升息恐將壓抑房市交易量能。