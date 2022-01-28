高雄59歲王姓男子自2014年開始在鳳山等地尋找不特定未上鎖的舊車，並聯絡回收場及拖吊業者，將舊車拖至回收場，隨後以低於市場的價格變賣給回收業者，王男25日再度以相同手法犯案，遭鳳山警方逮獲，警方查出王男用相同手法得手6次，警方將王男依竊盜案送辦。

高市警鳳山分局南成派出所26日晚間9時接獲75歲廖姓男子報案，稱自己的小客車停於鳳山區保華二路邊已有半年之久，當天早上卻突然不見蹤影，警方警覺案情不單純。便調閱監視器及利用相關系統調查，發現該車於25日遭一輛民間拖吊車拖至某回收場報廢。

警方為了釐清真相，前往該回收場了解狀況，經擴大查緝後發現，王男四處尋找路邊不特定未上鎖的舊車下手，再自行偽造車主委託書，隨後聯絡資源回收場，在回收場不知情下，由配合的拖吊業者將舊車拖至回收場，以低於市場價格賣給業者回收。

警方追查後發現，王男自2014年起就多次利用「假委託、真買賣、真竊車」犯罪手法行竊，至今已經成功得手6次，不當得利目前還無法確定，警方依法逮捕黃男，全案以竊盜案偵辦。