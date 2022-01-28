今年以來，美股標準普爾500指數跌幅已近10%，美國聯準會(Fed)還願意讓股市跌到什麼時候？全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)首席投資總監Greg Jensen的答案竟然是，可能會多達20%。

標普500指數周四(27日)收在4326.51點，如果真的如Jensen所說還會再跌20%，指數恐將來到3400點的位置，接近新冠疫情爆發之前的數字。

綜合外媒報導，從聯準會的角度來看，資產價格下跌並不是壞事，所以他們會放任這種情況發生。Jensen解釋，美國的通貨膨脹率正處於40年來的高點，勞動力短缺，且由於供應鏈的威脅，企業正在累積庫存，在這種情況，決策者幾乎沒有理由停止拋售潮，而這種拋售打擊了最具投機性的股票，並刺激股市波動性來到近12個月的高點。

Jensen認為，股市要再下跌15%-20%，才會讓聯準會警覺起來，即使是這樣，也要看股市下跌的速度有多快。他也表示，到目前為止，過去幾周的下跌基本上是健康的，因為它消除了一些泡沫，例如加密貨幣。

Jensen表示，他認為聯準會並不希望市場崩潰，只是將市場重新設定為更能反映實體經濟現金流的水準，而不再是通膨壓力形成的渠道，他預計決策者將密切關注資產價格下跌是否會對創造就業產生影響。