田尾鄉與北斗鎮交界的三溪橋落成，彰縣府28日舉辦通車典禮 。（吳敏菁攝）

田尾鄉與北斗鎮交界的三溪橋落成，彰縣府28日舉辦通車典禮 。（吳敏菁攝）

田尾鄉與北斗鎮之交界的三溪橋，斥資1554萬元，從去年5月開工後至今已落成，28日舉辦通車典禮，不僅打通田尾、北斗，方便進出國道1號北斗交流道、縣道150縣斗苑路，串聯溪州公園，通往田尾公路花園也更便捷。

田尾鄉和北斗鎮之交界，過去有三鄉橋，但寬度僅3公尺，無法會車，加上橋梁老舊、鋼筋裸露，橋梁兩端與既有道路均未順接，彰化縣政府爭取補助，投入新建三溪橋，工程經費新臺幣1554萬元，寬度8公尺，全長25.5公尺，兩岸設引道、擋土牆、護岸、箱涵及交通工程等配合設施，路燈點亮，煥然新氣象。

彰化縣長王惠美表示，三溪橋位於清水溪匯入舊濁水溪匯流成東螺溪之交匯口。田尾鄉溪頂路、北斗鎮舊溪路二段與北勢寮路與共三條道路會合於此，交通位置重要，取名為三溪橋有「三溪合流」之意，至於原來舊橋「三鄉橋」也沒有廢除而是改成自行車及人行步道，提供更好休憩場域。

王惠美表示，新橋落成正是時候，「2022花在彰化」即將於2月1日大年初一起在溪州公園展開，三溪橋開放通車後，亦可串聯溪州公園及田尾公路花園，也可以到北斗品嘗美食小吃，有效紓解省道臺1線中山路的車流。

田尾鄉長林守政表示，新建新橋得以改善田尾鄉民往返北斗鎮及高速公路的行車更安全更順暢。

北斗鎮長李玄在說，北斗鎮公所就在橋的一端，這座橋讓北斗如虎添翼，「花在彰化、吃在北斗」提升道路品質，讓鄉親、遊客都受益。